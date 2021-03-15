Бейонсе установила два рекорда «Грэмми»

Кадр из клипа Бейонсе «Black Parade» © Beyoncé Brazil / © Beyoncé Brazil / YouTube

14 марта в Лонс-Анджелесе состоялась церемония награждения лауреатов 63-го сезона ежегодной премии «Грэмии», которую присуждает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. 28-ю награду в своей карьере получила Бейонсе — это наибольшее число «Грэмми», выигранное женщиной, и наибольшее число «Грэмми», выигранное вокалистом.

Как сообщает CBS News, всего на счету Бейонсе четыре награды — в категориях «Лучшее R&B-исполнение» («Black Parade»), «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшая рэп-песня» («Savage» — с Megan Thee Stallion), а также «Лучшее музыкальное видео» («Brown Skin Girl» — с Saint Jhn & Wizkid и Blue Ivy Carter).

В главных номинация «Грэмми» получили Билли Айлиш — «Запись года» («Everything I Wanted»), Тейлор Свифт — «Альбом года» («Folklore»), H.E.R. — «Песня года» («I Can't Breathe») и Megan Thee Stallion — «Лучший новый исполнитель».

Также среди лауреатов 63-го сезона Гарри Стайлз — «Лучшее сольное поп-исполнение» («Watermelon Sugar»), Леди Гага и Ариана Гранде — «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» («Rain on Me») и Фиона Эппл — «Лучшее рок-исполнение» («Shameika») и «Лучший альтернативный альбом» («Fetch the Bolt Cutters»).

Полностью список лауреатов «Грэмми» приводится на сайте премии.

Российские исполнители в этом году остались без наград, отмечает ТАСС. Дирижер Максим Емельянычев и пианист Даниил Трифонов были номинированы на «Грэмми» в категориях «Лучшая оперная запись» и «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки».







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