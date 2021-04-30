Назначен новый гендиректор Пермской оперы

Сегодня, 30 апреля, руководству Пермского театра оперы и балета был представлен новый генеральный директор – Довлет Анзароков.

Как сообщает пресс-служба Пермской оперы, Довлет Анзароков ранее работал в Александринском театре и был советником при ректорате Петербургской консерватории.

До ноября 2020 года должность генерального директора Пермского театра оперы и балета занимал Андрей Борисов, который стал гендиректором Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета был выбран в результате сложного отбора, отметили в Министерстве культуры Пермского края. От конкурса было решено отказаться, так как, во-первых, его проведение не предусмотрено уставом театра, а во-вторых, профессионалов такого высокого уровня очень мало, и нужен адресный подход.

Довлет Анзароков — ученик композитора Сергея Слонимского, автор более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров. Премьеры сочинений Довлета Анзаровока проходили на сценах престижных концертных залов в России и за рубежом, таких как Петербургская филармония, Концертхаус (Берлин) и Эльбская филармония (Гамбург).







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