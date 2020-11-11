Андрей Борисов уходит из Пермской оперы

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13 ноября станет последним рабочим днем Андрея Борисова в должности генерального директора Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
Как сообщает пермская газета «Новый компаньон», 16 ноября Андрей Борисов приступит к работе в должности гендиректора Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ).
В начале ноября гендиректор МАМТ Антон Гетьман занял пост директора Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.
Имя нового гендиректора Пермского театра оперы и балета пока не объявлено, поскольку, отмечает «Новый компаньон», назначение Борисова в Москву «состоялось стремительно и в приказном порядке и преемника никто не искал и не готовил».
По информации издания, на этот пост будет назначен топ-менеджер крупного культурного учреждения из другого города.
Кандидат исторических наук, общественный и театральный деятель Андрей Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета весной 2017 года и управлял работой театра в период художественного руководства Теодора Курентзиса. В сезоне 2019/2020 стал генеральным директором Пермского театра оперы и балета. C 2019 года входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства в номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» за идею и реализацию проекта «Легенды Пермского театра».
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