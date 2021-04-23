Пушкинский музей присоединится к акции «Библионочь»

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24 апреля Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) примет участие в ежегодной всероссийской акции «Библионочь».
Как сообщает сайт ГМИИ, в этот день посетители музея смогут побывать на презентации книг из коллекции А.Н. Бенуа в фонде научной библиотеки, посмотреть фильм «Дом текста» и услышать рассказ коллекционера Бориса Фридмана об истории издания книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями Сальвадора Дали. Еще одним событием программы станет презентация книги Софьи Багдасаровой «Лев Толстой очень любил детей» в зале Микеланджело в Главном здании ГМИИ.
Программа:
Презентация книжной коллекции А.Н. Бенуа в ГМИИ (сеансы: 17:00–17:45, 18:00–18:45, 19:00–19:45)
Ведущая: Ольга Малинковская, главный библиограф научной библиотеки ГМИИ
Научная библиотека музея откроет двери для посетителей и представит 25 изданий Александра Николаевича Бенуа, а также книгу, недавно пополнившую эту небольшую коллекцию. Все 26 книг посвящены изобразительному искусству и архитектуре: это монографии, путеводители по городам, музеям и выставкам.
Презентация книги Софьи Багдасаровой «Лев Толстой очень любил детей» (16:00–17:00, зал №29)
Журналист и редактор Софья Багдасарова представит полное собрание анекдотов о русских писателях, которые приписывают Даниилу Хармсу. Цитаты из них («Лев Толстой очень любил детей», «Тут все и кончилось», «...и уехал в Баден-Баден») стали крылатыми выражениями. В книге впервые опубликована авторская рукопись с рисунками, история создания анекдотов, литературные и искусствоведческие комментарии, а также интервью наших современников.
Рассказ Бориса Фридмана об истории издания книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями Сальвадора Дали (17:00–18:00, зал №29)
Коллекционер Борис Фридман поделится с посетителями историей создания Сальвадором Дали серии иллюстраций к книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», которую любят и дети, и взрослые.
Показ фильма «Дом текста» (18:30–19:30, зал №29)
Вступительное слово режиссера фильма Николая Наседкина и руководителя проекта «Дом текста» ГМИИ Татьяны Горяевой.
Фильм посвящен новому проекту музея – Дому текста. В этом здании, помимо обширной научной библиотеки, отдела рукописей и визуальной информации, откроются многочисленные выставочные залы.
Вход на все события «Библионочи» по билету в музей, необходима предварительная регистрация.
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