Вручены «Золотые маски»

22 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась 27-я церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска».

По итогам сезона 2019/2020 в номинации «Драма / Работа режиссера» награжден Юрий Бутусов за спектакль «Пер Гюнт» (Театр имени Евг. Вахтангова). Лучшим драматическим спектаклем большой формы признана «Сказка про последнего ангела» (Театр наций, реж. Андрей Могучий), лучшим драматическим спектаклем малой формы — «Пиноккио. Театр» (Электротеатр Станиславский, реж. Борис Юхананов).

Другой спектакль Электротеатра Станиславский, «Октавия. Трепанация», отмечен «Золотыми масками» в номинациях «Работа композитора в музыкальном театре» (Дмитрий Курляндский) и «Работа художника в музыкальном театре» (Степан Лукьянов), а также спецпризом жюри музыкального театра «За глубокое раскрытие музыкально-художественного образа, а также за развитие и расширение современных вокальных техник» (Арина Зверева).

Призы за лучшую роль в драматическом спектакле вручены Анне Антоновой («Экстремалы», театр «Чехов-центр», Южно-Сахалинск) и Тимофею Трибунцеву («Борис», проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы).

Лучшим оперным спектаклем прошедшего сезона, по мнению жюри премии, стал «Садко» (Большой театр) в постановке Дмитрия Чернякова, которому вручена «Золотая маска» в номинации «Опера / Работа режиссера». Исполнители главных партий в «Садко» Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов получили призы в актерских номинациях. Лучшим балетом признана «Жизель» (Большой театр) в постановке Алексея Ратманского.

Полностью список лауреатов премии «Золотая маска» приводится на ее сайте. Запись трансляции церемонии доступна в фейсбуке «Золотой маски».







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