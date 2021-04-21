Фестиваль Signal объявил конукрс творческих проектов

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До 29 мая принимаются заявки на участие в конкурсе архитектурных и арт-объектов для фестиваля Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Победители в четырех категориях получат гранты до 500 тысяч рублей на реализацию проекта.
Заявку можно подать онлайн, сопроводив ее презентацией с описанием проекта, визуализацией идеи, эскизом, технической документацией и сметой.
Как сообщают организаторы конкурса, заявки принимаются в четырех категориях:
Nature Lifecycle
Инсталляция-высказывание на экологическую тему. Nature Lifecycle — эстетическая установка, определяющая развитие фестиваля. Арт-обьект, в котором будет реализовано ее актуальное прочтение, станет ведущим проектом художественной программы.
Connect
Действующий объект (или система объектов) для передачи информации во время фестиваля.
Pathway
Путь, тропа — инфраструктурный или концептуальный объект.
Hideout
Жилой модуль.
Грант выделяется на практическую реализацию проекта в том виде, в котором он был согласован. Авторы берут на себя ответственность за создание объектов, принимая во внимание их расположение, сроки запуска, наличие необходимых ресурсов, а также масштабы фестиваля. Со своей стороны, организаторы обеспечат условия для работы и проживания в Никола-Ленивце.
В жюри конкурса входят как представители арт-парка «Никола-Ленивец» — Иван Полисский, Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, так и фестиваля Signal — Сергей Фадеев, Александр Ус и Дмитрий Знаменский. Состав жюри будет дополнен тремя независимыми экспертами, имена которых будут названы на этапе составления шорт-листа участников конкурса.
Шорт-лист будет опубликован 21 июня, победителей объявят 12 июля.
В этом году фестиваль Signal проводится в пятый раз. В первой волне хедлайнеров организаторы объявили выступления Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay, Bruce. Также подтверждены Summer of Haze, Vlada, Noizar и Nikita Zabelin. Полный состав участников будет объявлен позднее.
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