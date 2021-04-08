Объявлена первая волна участников фестиваля Signal

© Предоставлено пресс-службой фестиваля Signal

Музыканты из Великобритании, Германии, Ливана, России, Украины, Уругвая и Финляндии вошли в первую волну участников фестиваля Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец (Калужская область).

Как сообщает пресс-служба фестиваля, на нем выступят основатель междисциплинарной арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс (Nicolas Lutz) из Уругвая, берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир (Sonja Moonear), Bruce (Larry McCarthy) из Великобритании.

Впервые в Россию приедет восходящая звезда техно-сцены из Ливана Нур Джабер (Nur Jaber). Финский музыкант Vladislav Delay выступит с новым лайвом совместно с медиа-артистом AGF. Из Украины приедет Noizar, основатель лейбла Wicked Bass.

Россию в первой волне представляют Summer of Haze, Vlada и Nikita Zabelin.

В этом году фестиваль Signal проводится в пятый раз. Основная музыкальная программа пройдет на четырех сценах — Signal, Möbius, Prizma и Meadow. В число хедлайнеров которого войдут артисты, чьи выступления были перенесены в связи с закрытием границ. Полный состав участников будет объявлен позднее.

Купить билеты на Signal 2021 можно на сайте фестиваля.







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