Фестиваль в поддержку журнала DOXA пройдет в Москве

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18 апреля в баре «Ровесник» в Москве состоится благотворительный фестиваль «Мы тоже DOXA». Цель фестиваля – поддержать независимый студенческий журнал DOXA, который сейчас находится под давлением властей.
На фестивале, который проводится при поддержке изданий The Village и «Холод», выступят музыканты Noize МС, Joker James, «сад имени федора», «Лютик», «На ножах», «Бабба» и Rosemary Loves a Blackberry.
Перед концертом Катя Кронгауз и Андрей Бабицкий («Так вышло») вместе с Филиппом Дзядко и Максимом Калининым («Отвечают сирийские мистики») обсудят ситуацию с DOXA и другие насущные вопросы политики, комик Алексей Квашонкин выступит со стендапом, историк, обозреватель портала «Горький» и экс-редактор DOXA Костя Митрошенков прочитает лекцию «Зачем нужны студенческие медиа», друзья издания поделятся своими личными воспоминаниями и переживаниями.
Поностью расписание фестиваля приводится на его странице в фейсбуке.
Вход бесплатный, треть всей выручки с бара пойдет на помощь редакции DOXA, организаторы призывают пришедших на фестиваль делать пожертвования в пользу издания.
«Устраивать фестиваль в такое тревожное время как будто даже неуместно, — пишут они. — Выглядит почти как пир во время чумы. Но все-таки у нас есть две цели, два оправдания. Первая — это, как уже говорилось выше, собрать донаты и поддержать ребят. Ну а вторая — поддержать друг друга. Убедиться в том, что мы не одни, что у нас есть единомышленники. Увидеться лично, а не в соцсетях; пообщаться и вместе потанцевать».
14 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к редакторам журнала DOXA Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Алле Гутниковой. В тот же день Басманный районный суд Москвы назначил им по два месяца «запрета на совершение определенных действий», запретив до 14 июня выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, пользоваться интернетом и любыми средствами связи.
К зданию суда пришли люди, чтобы поддержать журналистов. Против преследования журнала DOXA выступили многие СМИ, общественные и правозащитные организации. Письмо солидарности с российским изданием подписали сотни ученых из разных стран мира.
Сделать пожертвование в пользу журнала DOXA можно здесь.
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