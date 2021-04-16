Ученые со всего мира выступили в поддержку редакторов DOXA

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Более 350 ученых из разных стран подписали заявление, в котором выразили солидарность с редакторами российского студенческого журнала DOXA, подвергшимися уголовному преследованию по статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия.
Сбор подписей под заявлением продолжается. Среди тех, кто его подписал, представители университетов и исследовательских центров Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ирландии, Италии, Канады, Мексики, Нидерландов, Норвегии, России, Словении, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и других стран, в том числе Славой Жижек, Геерт Ловинк, Джудит Батлер, Этьен Балибар и Джоди Дин.
Они считают нелепыми обвинения, выдвинутые против редакторов журнала DOXA.
«Есть, наверное, нечто почетное в том, чтобы быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ. И в то же время стоит отметить, что университетские студенты действительно нуждаются в поддержке журнала DOXA. Только тот, для кого система образования — это инструмент принуждения студентов к послушанию, может ставить вне закона критическое мышление, объявив его вредоносным. Неудивительно, что подобные законы также используются против людей, критикующих общество, против представителей сексменьшинств и мигрантов», — говорится в заявлении.
14 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к редакторам журнала DOXA Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Алле Гутниковой. В тот же день Басманный районный суд Москвы назначил им по два месяца «запрета на совершение определенных действий», запретив до 14 июня выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, пользоваться интернетом и любыми средствами связи.
К зданию суда пришли люди, чтобы поддержать журналистов. Против преследования журнала DOXA выступили многие СМИ, общественные и правозащитные организации.
Сделать пожертвование в пользу журнала DOXA можно здесь.
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