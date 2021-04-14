В Москве задержали редакторов журнала DOXA

Сегодня, 14 апреля, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к четырем редакторам независимого студенческого журнала DOXA – Наталье Тышкевич, Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Алле Гутниковой. Они задержаны по статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Как сообщает телеграм журнала DOXA, всех задержанных отвезли в Следственный комитет. Суд по избранию меры пресечения состоится сегодня в Басманном суде.

Также обыски прошли в редакции журнала и у родителей Армена Арамяна и Аллы Гутниковой. Силовики изъяли телефоны и ноутбуки, адвокатам журналистов на обысках присутствовать не позволили. По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, адвоката «Агоры» Леонида Соловьева силой вытолкали из квартиры Армена Арамяна.

Обыски в редакции и у редакторов DOXA связаны с видео о незаконности отчисления студентов за участие в протестах, передает «ОВД-Инфо». Видео впоследствии было удалено редакцией журнала по требованию Роскомнадзора.

«Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность, — заявляют журналисты DOXA. — Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.