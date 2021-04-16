Названы победители конкурса World Press Photo

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15 апреля стали известны лауреаты 64-го ежегодного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. В главной номинации, «Фотография года», победила работа «Первое объятие» датского фотографа Мадса Ниссена.
На снимке, сделанном в августе 2020 года в доме престарелых в Сан-Паулу (Бразилия), медсестра Адриана Силва да Коста Соуза обнимает 85-летнюю Розу Лузию Лунарди, которая долгое время была лишена общения с внешним миром: из-за пандемии коронавируса в марте в стране объявили карантин и дома престарелых на пять месяцев были закрыты для посетителей.
Всего победителями конкурса в этом году стали 45 фотографов из 28 стран. Среди них есть несколько российских авторов.
В категории «Главные новости» первый приз присужден серии специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова «Потерянный рай», посвященная вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе.
Серия Алексея Васильева «Сахавуд», рассказывающая о том, как снимают фильмы в Якутии, заняла первое место в категории «Проблемы современности».
В категории «Портрет/Одиночные снимки» отмечены призами работы «Переход: Игнат» Олега Пономарева (1-е место) и «В полете» Татьяны Никитиной (3-е место), серия Алисы Мартыновой «Нигде поблизости» заняла второе место в категории «Портрет/Серии».
17 апреля в Амстердаме откроется выставка победителей конкурса World Press Photo 2021, которая затем отправится в путешествие по более чем ста городам в разных странах.
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