Фильм Кончаловского не снимут с номинации премии «Белый слон»

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Сегодня, 7 апреля, оргкомитет национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» отклонил просьбу режиссера Андрея Кончаловского снять его картину «Дорогие товарищи!» с номинации премии за 2020 год.
Заявление оргкомитета опубликовано в фейсбуке кинокритика Виктора Маризена.
В заявлении, в частности, говорится, что «выдвижение фильмов их создателями или производящими компаниями, равно как и их снятие с номинаций, не предусмотрено [регламентом премии]. Автор имеет право отказаться от получения премии, но не может снять свою работу с рассмотрения сообществом киноведов и кинокритиков».
«Мы расцениваем позицию А.С. Кончаловского как отказ от получения премии "Белый слон". В случае, если он окажется победителем в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссер" приз вручаться не будет, — сообщает оргкомитет премии. — Остальные номинированные участники съемочной группы Кончаловского, если победителями в своих номинациях окажутся они, смогут получить заслуженные ими награды».
В марте экспертный совет премии «Белый слон» присудил специальный приз «Событие года» Алексею Навальному и его творческому коллективу за серию документальных фильмов-расследований. Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была номинирована на премию «Белый слон» в шести категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».
6 апреля режиссер попросил снять его фильм с номинации, объяснив свое решение тем, что «в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства».
«Возражения А.С. Кончаловского против присуждения приза "Событие года" Алексею Навальному и его творческой группе не выдерживают критики, — пишет Матизен, комментируя позицию Кончаловского. — Кинопублицистика — законный и признанный в мире жанр документального кино, к которому относятся такие широко известные фильмы как "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма, "9/11 по Фаренгейту" Майкла Мура и "Акт убийства" Джошуа Оппенхаймера, причем работы Мура и Оппенхаймера, как и фильмы Навального, являются расследованиями».
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