Кончаловский снял «Дорогих товарищей!» с премии «Белый слон»

Режиссер Андрей Кончаловский решил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинаций национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за ее политизации.

Об этом Андрей Кончаловский сообщил в своем фейсбуке.

Историческая драма «Дорогие товарищи!» была номинирована на премию «Белый слон» в шести категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе, — считает режиссер. — Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».

В марте правление Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ решило вывести ее из состава учредителей премии «Белый слон». Это произошло после того, как экспертный совет премии присудил специальный приз «Событие года» Алексею Навальному и его творческому коллективу за серию документальных фильмов-расследований.







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