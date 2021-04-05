Вручена премия «Гвоздь сезона»

5 апреля в Театральном центре Союза театральных деятелей Российской Федерации «На Страстном» в Москве прошла 19-я церемония вручения ежегодной театральной премии СТД РФ «Гвоздь сезона», которая присуждается лучшим московским спектаклям прошедшего сезона.

Как сообщает сайт СТД РФ, главный приз, «Большой хрустальный гвоздь», жюри премии решило не присуждать.

Лауреатами премии «Малый хрустальный гвоздь» по итогам сезона 2019/2020 стали спектакли:

«Ревизор» Сергея Газарова (Театр Олега Табакова);

«Дядя Ваня» Стефана Брауншвейга (Театр наций);

«Палачи» Кирилла Серебренникова («Гоголь-центр»);

«Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза («Школа современной пьесы»);

«Садко» Дмитрия Чернякова (Большой театр).



В праздничном вечере приняли участие актеры и режиссеры награжденных спектаклей, а также их друзья и коллеги по цеху.

Авторами сценария и режиссерами церемонии стали актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Наталья Ноздрина и Роман Шаляпин, передает ТАСС.

Премия «Гвоздь сезона» ежегодно присуждается лучшим спектаклям, созданным в театрах Москвы. По итогам сезона экспертный совет премии формирует список из пяти финалистов, которые становятся лауреатами премии и получают «Маленький хрустальный гвоздь». Обладателя главного приза – «Большого хрустального гвоздя» выбирает жюри во главе с председателем СТД РФ Александром Калягиным.







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