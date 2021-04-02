Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля

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9 апреля пройдут первые сеансы в московском кинотеатре «Художественный», который открывается после семи лет реставрации.
Об этом сегодня, 2 апреля, рассказал на пресс-конференции в Москве программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин, передает ТАСС.
9 апреля в кинотеатре состоится российская премьера фильма «Отец» (The Father, Великобритания-Франция, 2020) Флориана Зеллера с Энтони Хопкинском и Оливией Колман в главных ролях. Этот показ откроет программу номинантов на премию «Оскар», которая продлится до 22 апреля.
Кинотеатр, сообщил программный директор, будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00, а каждые выходные будут проводиться экскурсии по зданию, на которых зрителям расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы.
Билеты на регулярные сеансы будет продаваться по цене от 290 рублей, начиная с 5 апреля их можно будет купить на сайте кинотеатра.
Кинотеатр «Художественный» был открыт на Арбатской площади в 1909 году. Первоначально он вмещал 400 зрителей, в 1912–1913 годах здание было перестроено по проекту Федора Шехтеля, вместимость зрительного зала увеличилась до 900 мест. В 1926 году в «Художественном» состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», в 1930-е годы там были показаны первые советские звуковые и цветные фильмы.
Реставрация кинотеатра началась в январе 2014 года. Прошлой осенью реставраторы сняли строительные леса с фасада здания.
После реставрации кинотеатру возвращено прежнее название — «Художественный электро-театръ», на фасаде отреставрированы маскароны и барельефы «Селена» и «Гелиос», надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми. Также была реконструирована подстанция, питающая кинотеатр.
В «Художественном» теперь четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.
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