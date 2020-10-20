Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации

© Глеб Леонов

Сегодня, 20 октября, реставраторы сняли строительные леса с московского кинотеатра «Художественный».

«Уже сейчас можно увидеть отреставрированные маскароны, надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверями, барельефы "Селена" и "Гелиос" и другие элементы декора. Кинотеатру вернулось его прежнее название — вывеска "Художественный электро-театръ"», — сообщает пресс-служба кинотеатра.

На западном фасаде теперь расположена электронная афиша. Она заняла то же место, где в прошлом размещались афиши «Художественного».

Над проектом реставрации работали ведущие архитектурные бюро: merz merz (Берлин), специализирующееся на реставрации исторических памятников, разработало архитектурную концепцию, восстановлением интерьеров занималось бюро Lázaro Rosa-Violán (Барселона). Бюро Strelka CA (Москва) сформировало видение проекта и сопровождало проектирование и реализацию.

Открытие «Художественного» состоится до конца года, дата будет объявлена дополнительно.

К этому моменту в «Художественном» будет установлено современное оборудование: аудиосистема Dolby Atmos и высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco. В кинотеатре также будут показывать фильмы с пленки 35 мм, а для проведения международных фестивалей предусмотрена возможность интеграции второй строки субтитров.

«Художественный» — старейший в Москве и один из старейших в мире кинотеатров — был открыт на Арбатской площади в 1909 году. Первоначально он вмещал 400 зрителей, в 1912–1913 годах здание было перестроено по проекту Федора Шехтеля, вместимость зрительного зала увеличилась до 900 мест. В 1926 году в «Художественном» состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"», в 1930-е годы там были показаны первые советские звуковые и цветные фильмы.

Реставрация кинотеатра началась в январе 2014 года. В декабре 2019 года руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов объявил, что она завершится к концу 2020 года, при этом будет сохранено не менее 40% подлинного декора.







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