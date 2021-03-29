Объявлен лонг-лист Международного Букера

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29 марта жюри Международной Букеровской премии объявило лонг-лист 2021 года. В него вошли 13 книг писателей из Аргентины, Германии, Грузии, Дании, Кении, Китая, Нидерландов, Палестины, России, Франции, Чили и Швеции.
Лонг-лист опубликован на сайте премии.
Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.
В этом году в третий раз в истории Международного Букера в список произведений, претендующих на премию, отобрана книга российского автора. Это роман Марии Степановой «Памяти памяти», выпущенный лондонским издательством Fitzcarraldo Editions в переводе Саши Дагдейл. Ранее на премию номинировались Людмила Улицкая (2009) и Владимир Сорокин (2013).
Как отмечает The Irish Times, всего в этом году на соискание Международного Букера были выдвинуты 125 книг, восемь из 13 аторов короткого списка 2021 года представляют Европу.
Шорт-лист премии будет опубликован 22 апреля, лауреата объявят 2 июня на виртуальной церемонии, которая будет транслироваться из Ковентри.
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