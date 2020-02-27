Объявлен лонг-лист Международного Букера

Вместо рецензии
Алексей Бартошевич о «Трех сестрах» во МХАТе имени Горького27 февраля 20203309
Сегодня, 27 февраля, жюри Международной Букеровской премии объявило лонг-лист 2020 года. В него вошли 13 книг писателей из Аргентины, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Франции, ЮАР и Японии.
Список произведений, претендующих на Международную Букеровскую премию, опубликован на ее сайте.
Среди них романы «Серотонин» Мишеля Уэльбека (Франция), «Тилль» Даниэля Кельмана (Германия-Австрия), «Кентукис» Саманты Швеблин (Аргентина) и «Полиция памяти» Йоко Огавы (Япония).
Шорт-лист премии из шести книг будет объявлен 2 апреля, лауреат Международного Букера и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов — 19 мая.
Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.
В прошлом году впервые в истории премии ее получила писательница из стран Персидского залива – Джоха Альхартхи (Оман).
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:25Фильм Даниила Зинченко «Тиннитус» покажут в «Гараже»
16:53Объявлен лонг-лист Международного Букера
14:37Дмитрий Волкострелов поставит «Русскую классику»
13:39На фестивале в Каннах покажут российский сериал
11:06Вручена премия The Art Newspaper Russia
10:42Музыканты потребовали расследовать пытки в деле «Сети»
26 февраля 2020
17:08В Москве пройдет выставка архитектурной фотографии
14:51Вышло полное издание трактата Кандинского «О духовном в искусстве»Все новости
Алексей Бартошевич о «Трех сестрах» во МХАТе имени Горького27 февраля 20203309
На фестивале Башмета в Сочи главное — не заблудиться27 февраля 2020499
Владислав Дегтярев о новой книге Кирилла Кобрина27 февраля 2020564
Основатель органической шведской фермы, на которой работают люди с аутизмом, — о своем проекте и его важности для «нормотипичных» взрослых27 февраля 2020712
Екатерина Андреева о выставке «Эхо экспрессионизма»26 февраля 20201221
Что могут сделать мужчины, чтобы поддержать феминизм?26 февраля 20201154
За что сажали в позднем СССР. Часть III26 февраля 20201083
Послесловие Марка Липовецкого к «Супер-НОСу» в Нью-Йорке26 февраля 20201895
Марат Гельман подарил Третьяковской галерее часть своей коллекции и открыл выставку в Петербурге25 февраля 20203896
«Между нами» Бегюм Эрджияс и Федора Елютина25 февраля 20201024
Жорди Саваль об Элвисе Пресли, «Капитанской дочке» и о том, как стал музыкантом25 февраля 20202524
За что сажали в позднем СССР. Часть II25 февраля 20201818