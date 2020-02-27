Объявлен лонг-лист Международного Букера

© The Booker Prizes / YouTube

Сегодня, 27 февраля, жюри Международной Букеровской премии объявило лонг-лист 2020 года. В него вошли 13 книг писателей из Аргентины, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Франции, ЮАР и Японии.

Список произведений, претендующих на Международную Букеровскую премию, опубликован на ее сайте.

Среди них романы «Серотонин» Мишеля Уэльбека (Франция), «Тилль» Даниэля Кельмана (Германия-Австрия), «Кентукис» Саманты Швеблин (Аргентина) и «Полиция памяти» Йоко Огавы (Япония).

Шорт-лист премии из шести книг будет объявлен 2 апреля, лауреат Международного Букера и обладатель денежного приза в размере 50 тысяч фунтов — 19 мая.

Международная Букеровская премия за лучшее произведение художественной литературы в английском переводе была учреждена в 2004 году, с 2016 года она вручается ежегодно. При присуждении премии не учитываются прежние заслуги писателей — они награждаются за конкретное произведение, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии.

В прошлом году впервые в истории премии ее получила писательница из стран Персидского залива – Джоха Альхартхи (Оман).







































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