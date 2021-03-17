Лакатон и Вассаль стали лауреатами Притцкеровской премии

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Притцкеровская премия 2021 года присуждена французским архитекторам Анн Лакатон и Жан-Филиппу Вассалю.
Об этом сообщает сайт Притцкеровской премии.
Анн Лакатон (р. 1955) и Жан-Филипп Вассаль (р. 1954) познакомились в 1970-х годах в Бордо, где они учились в Высшей национальной школы архитектуры и ландшафта, в 1980-х основали в Париже архитектурное бюро «Лакатон и Вассаль».
Больше трех десятилетий, отмечается в сообщении, они создают проекты частного и муниципального жилья, публичных пространств, культурных и научных учреждений, разрабатывают стратегии развития городов, руководствуясь принципами социальной справедливости и устойчивости, отдавая предпочтение свободным, открытым пространствам, использованию экономически выгодных и экологически чистых материалов.
Лакатон и Вассаль последовательно отказываются от реализации градостроительных проектов, предусматривающих снос социального жилья. Вместо этого они предлагают проектирование «изнутри наружу», при котором на первый план выходит качество жизни людей, расширение площади жилых помещений.
Среди проектов бюро «Лакатон и Вассаль» частные дома в Флуараке (1993) и Кап-Ферре (1998), многоквартирные дома в Мюлузе (2005, 2015) и Шалон-сюр-Соне (2016). Сейчас архитекторы занимаются преобразованием здания бывшей больнице в Париже в дом на 138 квартир, также среди их текущих проектов перепрофилирование офисного здания в Париже, строительство гостиниц и магазинов в Тулузе, многоквартирных домов в Брюсселе и Гамбурге.
Притцкеровская премия вручается с 1979 года. Среди лауратов премии Фрэнк Гери, Оскар Нимейер, Норман Фостер, Заха Хадид, Рем Колхас, Петер Цумтор, Шигеру Бан, Алехандро Аравена, Рафаэль Аранда, Карме Пижем, Рамон Вилальта, Арата Исодзаки, Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара.
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