Присуждена Притцкеровская премия

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3 марта в Чикаго объявлены лауреаты Притцкеровской премии 2020 года. Ими стали ирландские архитекторы, основательницы бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара.
Об этом сообщает сайт премии. «Вот уже 40 лет Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара демонстрируют приверженность приоритетам Притцкеровской премии, которая вознаграждает искусство архитектуры и последовательное служение человечеству, воплощенные в зданиях», — говорится в заявлении жюри.
Ивонн Фаррелл (р. 1951) и Шелли Макнамара (р. 1952) в 1978 году основали в Дублине архитектурное бюро Grafton Architects. В своих совместных работах, отмечает жюри Притцкеровской премии, они неизменно уделяют внимание специфике места и назначения каждого проектируемого здания и — в первую очередь — людям, которым предстоит в нем жить или работать.
Среди наиболее известных реализованных проектов Grafton Architects корпус Кингстонского университета в Лондоне, Школа экономики Университета имени Луиджи Боккони в Милане, Институт Mines Télécom в Париже, Ирландский институт градостоительства в Дублине, Школа экономики Университета Тулузы, кампус Инженерно-технологического университета в Лиме. Фаррелл и Макнамара были кураторами Венецианской архитектурной биеннале 2018 года. Сейчас по их проекту строится новый корпус Лондонской школы экономики и политических наук.
Притцкеровская премия вручается с 1979 года. Среди лауратов премии Фрэнк Гери, Оскар Нимейер, Норман Фостер, Заха Хадид, Рем Колхас, Петер Цумтор, Шигеру Бан, Алехандро Аравена, Рафаэль Аранда, Карме Пижем, Рамон Вилальта и Арата Исодзаки.
За всю историю премии, пишет The Guardian, лишь три из 46 ее лауреатов были женщинами, что в последние годы вызывало немало критики.
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