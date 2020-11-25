Максим Емельянычев и Даниил Трифонов номинированы на «Грэмми»

Теодор Курентзис вернулся в Пермь. На три дня
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 2020408
24 ноября в Нью-Йорке объявлены номинанты на премию «Грэмии», которую ежегодно присуждает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Среди них российские музыканты – дирижер Максим Емельянычев и пианист Даниил Трифонов.
Максим Емельянычев получил номинацию в категории «Лучшая оперная запись» за диск «Handel: Agrippina», на котором он дирижирует оркестром Il Pomo D'oro в концертном исполнении оперы Генделя «Агриппина», записанной при участии Джойс Дидонато, Франко Фаджоли и других звезд мировой оперной сцены.
Даниил Трифонов номинирован в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» за диск «Destination Rachmaninov: Arrival» с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Янника Незе-Сегена.
В неклассических категориях по числу номинаций в этом году лидирует американская R'n'B-певица Бейонсе. Она претендует на «Грэмми» в девяти категориях, в том числе «Запись года» и «Песня года» (за сингл «Black Parade»). По шесть номинаций получили американские исполнители Родди Рич и Тэйлор Свифт, а также британка Дуа Липа.
В главной категории, «Запись года», помимо «Black Parade» Бейонсе на премию номинированы:
Полностью список номинантов приводится на сайте премии «Грэмми».
Церемония награждения лауреатов 63-го сезона «Грэмии» пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2021 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:21Открывается онлайн-резиденция для молодых артистов
17:22Московская молодежная биеннале переходит в онлайн
16:40Объявлена программа «Дня короткометражного кино»
15:32Арктический форум искусств представит фильмы о норвежской архитектуре
14:17«Москва глазами инженера» открыла набор в Школу гида
13:55Выставка Фаберже открылась в Эрмитаже
13:11В Московской консерватории пройдет фестиваль «Пять вечеров»
12:13Максим Емельянычев и Даниил Трифонов номинированы на «Грэмми»
10:44В «Пионере» покажут фильм «Фассбиндер»Все новости
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 2020408
«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»25 ноября 2020684
Антон Кравцов изучил проблему и наткнулся на системную некомпетентность органов опеки, которую своими малыми усилиями пытаются поправить отдельные НКО25 ноября 2020448
Минская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси24 ноября 20201574
«Я — Грета». Инна Денисова — о том, как парадный портрет Греты Тунберг оказался «Криком» Мунка24 ноября 20201678
Валерия Косякова для She is an expert24 ноября 20201044
Гендиректор Центра Вознесенского Ольга Варцева рассказала Линор Горалик о новых возможностях работы в условиях пандемии24 ноября 20201159
Почему одним из центральных направлений отечественной эмиграции стала Прага? Соответствует ли действительности русский культ Гавела?24 ноября 20201139
Владимир Юровский и Московская филармония провели фестиваль «Другое пространство»23 ноября 20201417
Поиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке23 ноября 20201513
Как сделан «Садко» Дмитрия Чернякова23 ноября 20201485
COLTA.RU публикует новые стихи Дмитрия Воденникова23 ноября 20203710