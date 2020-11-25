Максим Емельянычев и Даниил Трифонов номинированы на «Грэмми»

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24 ноября в Нью-Йорке объявлены номинанты на премию «Грэмии», которую ежегодно присуждает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Среди них российские музыканты – дирижер Максим Емельянычев и пианист Даниил Трифонов.

Максим Емельянычев получил номинацию в категории «Лучшая оперная запись» за диск «Handel: Agrippina», на котором он дирижирует оркестром Il Pomo D'oro в концертном исполнении оперы Генделя «Агриппина», записанной при участии Джойс Дидонато, Франко Фаджоли и других звезд мировой оперной сцены.

Даниил Трифонов номинирован в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» за диск «Destination Rachmaninov: Arrival» с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Янника Незе-Сегена.

В неклассических категориях по числу номинаций в этом году лидирует американская R'n'B-певица Бейонсе. Она претендует на «Грэмми» в девяти категориях, в том числе «Запись года» и «Песня года» (за сингл «Black Parade»). По шесть номинаций получили американские исполнители Родди Рич и Тэйлор Свифт, а также британка Дуа Липа.

В главной категории, «Запись года», помимо «Black Parade» Бейонсе на премию номинированы:



Полностью список номинантов приводится на сайте премии «Грэмми».

Церемония награждения лауреатов 63-го сезона «Грэмии» пройдет в Лос-Анджелесе 31 января 2021 года.







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