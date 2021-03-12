Люка Дебарг и Александр Канторов дадут концерты в Москве

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14, 15 и 16 марта на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского в Москве выступят французские пианисты Люка Дебарг и Александр Канторов.

14 марта лауреата XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Люка Дебарг в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Стаислава Кочановского исполнит Четвертый фортепианный концерт Рахманинова и Вариации на оригинальную тему «Enigma» Элгара.

16 марта Люка Дебарг выступит с сольной программой, составленной из произведений Баха, Шумара, Форе и Скрябина.

15 марта состоится концерт лауреата XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Александра Канторова и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Александра Лазарева. В программе Второй фортепианный концерт Прокофьева и Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича.







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