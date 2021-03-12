Детские и юношеские фильмы из Германии покажут в «Октябре»

Кадр из фильма «Тим Талер, или Проданный смех» (2017), реж. Андреас Дрезен © Constantin Film

20-21 и 27-28 марта в рамках Года Германии в России 2020/2021 фестиваль «Синемобиль» представит в московском киноцентре «Октябрь» лучшие детские и юношеские фильмы из Германии. Также в программе фестиваля встречи с деятелями немецкого кинематографа, мастер-классы и викторины.

При поддержке проекта «КАРО.Арт» в «Октябре» пройдут показы 12 фильмов-победителей международных фестивалей детского и юношеского кино: «Амели бежит», «Рико, Оскар и тени темнее темного», «Спасите Раффи!», «Хайди», «Сладкая каша», «Принцесса-ведьма», «Тим Талер, или Проданный смех», «Детективы из табакерки и сокровища морских глубин», «На уровне глаз», «Чепуха и банда носухи», «Спутник», «Супа Модо». Их создатели — Аренд Агте, Андреас Дрезен, Ален Гспонер, Файт Хельмер, Неле Леана Фольмер и другие известные режиссеры.

Зрители смогут обсудить свои впечатления от просмотров фильмов с немецкими киноматографистами, получить новые знания на мастер-классах — например, научиться озвучивать фильмы у актера дубляжа Диомида Виноградова. Кроме того, все желающие приглашаются к участию в викторине «Что я знаю о Германии?».

В первые выходные фестиваля 20–21 марта программу представит Михаэль Харбауэр, директор Международного кинофестиваля для детей и молодежи «Шлингель» в Кемнице.

Из Москвы «Синемобиль» отправится в Якутск и Ростов Великий. В Якутске кинопоказы пройдут с 24 апреля по 3 мая, в Ростове Великом — с 20 по 23 мая. Демонстрация фильмов в этих городах будет сопровождаться образовательной программой.

Фестиваль нового детского и молодежного кино «Синемобиль» проводится Гёте-Институтом с 2008 года. За это время «Синемобиль» побывал в более чем 40 городах России — от Благовещенска до Курска, от Каргополя до Энгельса. В этом году фестиваль реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021.

Партнер проекта — Международный кинофестиваль для детей и юношества «Шлингель», спонсор проекта — компания Faber-Castel







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