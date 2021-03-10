Российские фотографы номинированы на World Press Photo 2021

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Сегодня, 10 марта, объявлены номинанты 64-го ежегодного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Среди них несколько авторов из России.
Cписок номинантов опубликован на сайте World Press Photo. Его составило, отсмотрев более 74 тысяч снимков, присланных на конкурс в этом году, международное жюри, в которое вошли эксперты в области фотожурналистики со всего мира.
В главной номинации, «Фотография года», на победу в конкурсе претендуют Валерий Мельников, автор снимка беженцев в Нагорном Карабахе, и Олег Пономарев с фотографией трансгендерного человека Игната и его подруги, живущих в Петербурге.
Также в этой номинации представлены работы Эвелин Хокстайн (США), Мадса Ниссена (Дания), Луиса Тато (Испания) и Лоренцо Туньоли (Италия).
В номинации «Проблемы современности» в шорт-лист конкурса отобрана серия Алексея Васильева «Сахавуд», рассказывающая о том, снимают фильмы в Якутии (ранее эта серия публиковалась на COLTA.RU), а серия Олега Пономарева «Потерянный рай» о войне в Нагорном Карабахе стала финалистом в номинации «История года».
Кроме того, сообщает ТАСС, в числе номинантов в категории «Портреты» серия фотографа Алисы Мартыновой «Нигде поблизости», посвященная африканским мигрантам в Италии, и снимок Татьяны Никитиной «В полете», на котором отец учит запускать в воздух игрушечный самолет свою 10-летнюю дочь, страдающую расстройством аутистического спектра.
Победители конкурса World Press Photo 2021 будут объявлены 15 апреля на онлайн-церемонии. 17 апреля в Амстердаме откроется выставка World Press Photo 2021, которая затем отправится в путешествие по более чем ста городам в разных странах.
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