Спецпоказ «Земли кочевников» пройдет в «Пионере»

© «Пионер»

11 марта в московском кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ фильма Хлои Чжао «Земля кочевников», получившего главный приз Венецианского кинофестиваля и премию «Золотой глобус».

Начало в 19:00, билеты — здесь.

После показа директор по специальным проектам «Пионера» Егор Сенников расскажет подробнее о «Земле кочевников», а также обсудит картину с киноведом, заместителем главного редактора COLTA.RU Михаилом Ратгаузом.

Вместе со зрителями они будут искать ответы на вопросы: Как устроен и сделан этот фильм? Почему он оказался чрезвычайно созвучен моменту? Что восхищает, но одновременно и смущает в «Земле кочевников»?

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

«Земля кочевников» (Nomadland, США-Германия, 2020)

Режиссер: Хлоя Чжао

Авторы сценария: Хлоя Чжао, Джессика Брудер

Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс

Композитор: Людовико Эйнауди

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Гэй Дефорест, Патриша Грайр, Линда Мэй



Синопсис: Шестидесятилетняя Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Единственный выход — погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.



В 2020 году картина Хлои Чжао победила на Венецианском кинофестивале, а в 2021 году получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».







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