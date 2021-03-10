Музей истории литературы XX века откроется «Улицей Мандельштама»

© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

16 марта в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ) на Зубовском бульваре в Москве начнет работу новый отдел – Музей истории литературы XX века. Его первой экспозицией станет «Улица Мандельштама: Осип и Надежда», концепция которой разработана Гослитмузеем совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ.

Экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» состоит из трех частей: комнаты Осипа Эмильевича, комнаты Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900-х — 1930-х годов.

Подлинные предметы из собраний ГМИРЛИ, Мандельштамовского общества и частных коллекций в экспозиции дополнят мультимедийные проекты. Среди них масштабная обновляемая информационная база сведений о писателях первой половины XX века и уникальная реконструкция работы Мандельштама над рукописями, демонстрирующая движение творческой мысли поэта. Специально для экспозиции отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания Гослитмузея, некоторые записи голоса Мандельштама можно будет услышать впервые.

Экспозицию будут сопровождать выставки одного экспоната, которые позволят расширить и дополнить ее основные сюжеты и темы, тематические экскурсии, лекции, книжные презентации и кинопоказы.

Музей истории литературы XX века предполагалось открыть в центральном здании ГМИРЛИ по адресу Зубовский бульвар, 15 еще в декабре, но из-за пандемии открытие было перенесено на март 2021 года.

«Героем музея на Зубовском является вся русская литература прошлого столетия, со всеми ее парадоксами и противоречиями. Динамичный комплекс музейных экспозиций призван воссоздать достоверную историю русской литературы "советского времени"», — сообщают создатели нового музея на сайте ГМИРЛИ.

«Со временем в экспозиции будут представлены как свободно издававшиеся авторы (В. Маяковский, А. Луначарский), так и те, на кого обрушились цензурные либо политические репрессии (А. Платонов, М. Булгаков, О. Мандельштам), а также литераторы, оказавшиеся в эмиграции (А. Вертинский, А. Ремизов)», — говорится в сообщении.

Проект «Улица Мандельштама: Осип и Надежда» реализован при поддержке Российского еврейского конгресса







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