Музей истории литературы XX века появится в Москве

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В марте в главном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре в Москве откроется Музей истории литературы XX века. Его первым проектом станет экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда», приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта.
«Вернисаж должен был пройти в конце декабря, в день памяти Мандельштама, но был перенесен сначала на день рождения поэта (14 января), потом на март — в надежде на открытие музеев для посетителей», — цитирует ТАСС директора Гослитмузея Дмитрия Бака.
«Улица Мандельштама: Осип и Надежда» — это первая часть долгосрочного проекта, пояснил он. В ближайшем будущем в музее откроются экспозиции, посвященные Платонову и Булгакову, за ними последуют другие.
Речь идет не о цикле выставок, каждая из которых открывается на несколько месяцев, подчеркнул Дмитрий Бак, а о постоянных экспозициях: в составе Гослитмузея наряду с привычными домами-музеями Лермонтова, Чехова или Пастернака создается еще один музей, причем совершенно нового типа.
«Посетитель может прийти в одно место и увидеть сразу многое. Мандельштам — Платонов — Булгаков: разнообразные экспозиции, объединены общей идеей — воссоздать подлинную историю русской литературы советской эпохи. Это своего рода "движущийся музей", в его концепцию изначально заложена динамика и непрерывное развитие», — сказал директор Гослитмузея.
По его мнению, эта концепция обладает преимуществами по сравнению с размещением коллекций во всех новых небольших филиалах, что сопряжено с непомерными расходами и привело бы к большим трудностям для посетителей. «Музей истории литературы ХХ века — важнейший проект в юбилейном для ГМИРЛИ имени В.И. Даля году. И очень символично, что этот музей начинается именно с Мандельштама», — добавил Дмитрий Бак.
О том, какой будет экспозиция «Улица Мандельштама: Осип и Надежда», рассказали в конце прошлого года «Литературной газете» кураторы — директор Мандельштамовского центра НИУ ВШЭ Павел Нерлер и главный хранитель Гослитмузея Дарья Каверина.
«Экспозиция будет состоять из трех частей: комнат Осипа Эмильевича, Надежды Яковлевны и ведущего к ним коридора, который будет оформлен плакатами и афишами 1900-х — 1930-х годов, — сообщила, в частности, Дарья Каверина. — С помощью оригинальных вещей и мультимедийных комплексов мы постараемся рассказать о главных этапах жизни и творчества поэта».
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