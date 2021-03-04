Объявлены даты Дягилевского фестиваля

© Никита Чунтомов

Сегодня, 4 марта, дирекция Международного Дягилевского фестиваля объявила даты его проведения в 2021 году. Фестиваль откроется 10 июня и продлится 11 дней.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, Дегилевский фестиваль пройдет в традиционном формате под художественным руководством Теодора Курентзиса.

Афиша фестиваля будет объявлена позже, но уже известно, что помимо основных событий в нее войдут Образовательная программа для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений, а также Фестивальный клуб.

Отмечается, что все мероприятия будут организованы с учетом мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Международный Дягилевский фестиваль проводится Пермским театром оперы и балета с 2003 года. В прошлом году он был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В ноябре впервые состоялся специальный проект фестиваля «Дягилев+». Этот формат станет ежегодным: в 2021-м его события запланированы на конец года.

Дягилевский фестиваль — 2021 проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми







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