Галерея Люмьер откроется по новому адресу

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В конце марта в трехэтажном особняке XIX века на Большой Полянке в Москве откроется новое пространство Галереи Люмьер. Там разместятся выставочный зал, офисные помещения, образовательный клуб Lumiere Club и книжный магазин с лучшими мировыми фотографическими изданиями.
Как сообщает пресс-служба Галереи Люмьер, проект нового пространства разработал архитектор Евгений Асс и его архитектурное бюро. Новый адрес Галереи Люмьер: ул. Большая Полянка, д. 61, стр. 1.
Месяц назад стало известно, что 24 февраля закрываются выставочные залы Центра фотографии имени братьев Люмьер на территории кластера «Красный Октябрь».
По словам основательницы галереи Натальи Григорьевой-Литвинской, Галерея Люмьер сконцентрируется на работе с коллекционной фотографией советского и западного фотографического наследия.
«Мы возвращаемся к концепции, в которой уверенно чувствуем себя профессионалами, — работа с собирателями и любителями фотографии, но и, конечно, вносим изменения, актуальные времени, — готовим большой ребрендинг и новые офлайн- и онлайн-проекты, — рассказывает Наталья Григорьева-Литвинская. — Галерея откроет доступ к Фондам классиков советской фотографии, запуская собственные сайты для Фондов Наума Грановского, Андрея Князева, Эрвина Волкова и других. Работа по сканированию и атрибуции фотографий этих авторов велась последние 10 лет».
Вместе с тем, галерея продолжит свои выставочные программы — как в новом пространстве, так и на других музейных площадках. Совместно с фондом Still Art в рамках региональной программы в разных городах России запланированы выставки Александра Родченко, Наума Грановского и Владимира Лагранжа. В рамках издательской программы Галереи Люмьер уже в марте выйдет новое издание советского классика фотографии Владимира Лагранжа, созданного совместно с фондом Still Art. В конце 2021 года Галерея готовит к выпуску издание альбома Александра Родченко.
В Галерее Люмьер также будет работать просветительский проект Lumiere Club, который включает в себя онлайн- и офлайн-курс по истории искусства фотографии и международного арт-рынка, клуб с мероприятиями и лекциями на новой площадке и программа лояльности для постоянных посетителей галереи.
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