Закрываются выставочные залы Центра братьев Люмьер на «Красном Октябре»

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Сегодня, 3 февраля, стало известно о предстоящем прекращении деятельности выставочных залов Центра фотографии имени братьев Люмьер на территории кластера «Красный Октябрь» в центре Москвы.
Как сообщает пресс-служба Центра фотографии, выставочные залы на «Красном Октябре» закроются 24 февраля.
Текущие выставки и экскурсионная программа продлятся до 23 февраля включительно. Галерея Люмьер и книжный магазин продолжат свою работу для коллекционеров с марта 2021 года по новому адресу ул. Большая Полянка, д. 61 стр. 1 и будут работать для посещения по предварительной договоренности.
Пресс-служба приводит комментарий Натальи Григорьевой-Литвинской, основателя и главного куратора Центра фотографии имени братьев Люмьер:
Мы прожили на Красном Октябре 11 лет, провели более 160 выставок в Москве и регионах за это время. Сделали достаточно много для российской фотографии, показали нескольким поколениям москвичей историю и развитие фотографического искусства. Но не для кого не секрет что организация такой деятельность абсолютное меценатство, повышать цены на входной билет кощунство по отношению к посетителям. Этот путь прошли московские театры и в своем большинстве стали недоступны для обычных людей.
Остров, на котором расположен Центр фотографии, все чаще становится изолированным для входа в связи с перекрытиями, никто не задумывается из властей, что происходит с организациями, которые ведут там бизнес. В 2017 году мы простояли полупустыми 1,5 месяца из-за перекрытий в связи со столпотворением около храма Христа Спасителя, в 2020-м полгода оказались закрытыми в карантине. Собрали все силы, чтобы открыться в июле, но едва мы запустили новые проекты, как нас опять закрыли в ноябре, лишив доходов в новогодние каникулы, которые нас держат на плаву как минимум полгода. При этом клубная жизнь на острове жила со всем размахом. Толпы людей бились за вход на концерты над нами, а выставки стояли закрытыми.
Мне сложно комментировать политику московских властей, но я уверена, что им было не до нас, когда они принимали и принимают такие решения. Все эти факторы влияли и будут влиять на то, что происходит с выставочной деятельностью в Москве, невозможно привозить те выставки, бюджет которых рассчитывается до мелочей, и любая акция по перекрытию ведет к полному финансовому краху.
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