Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок

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Сегодня, 1 марта, Второй Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил о начале приема заявок на участие в конкурсных программах.
Заявку можно подать до 10 мая на платформе FilmFreeway. «Игровое, экспериментальное, документальное — нас интересуют все виды кинематографа, который исследует новые территории», — пишут организаторы фестиваля на его сайте.
В основной конкурс принимаются первые и вторые игровые фильмы продолжительностью от 45 минут, произведенные в 2020 и 2021 годах. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые фильмы продолжительностью до 45 минут, снятые в 2020 и 2021 годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии организует команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Миссия фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые имена в мировой контекст. Президент фестиваля — Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор программы короткого метра — Андрей Карташов.
Превью фестиваля состоялось в 2019 году, в течение трех дней остров Новая Голландия в Петербурге посетили более 55 000 человек. Первый выпуск фестиваля был запланирован на лето 2020 года, но из-за пандемии прошел в сокращенном формате. В жюри входили продюсер Танассис Каратанос, режиссеры Бакур Бакурадзе, Филип Грёнинг, Андрес Дуке, Изабелла Эклёф, программный директор фестиваля Sheffield Doc/Fest Синтия Жил, театральный режиссер Дмитрий Волкострелов, кинокритик Кармен Грей, видеохудожница Полина Канис.
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