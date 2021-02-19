В Пушкинском музее сняли фильм-балет

Танцовщики в зале Микеланджело. Хореограф Анна Щеклеина © Петр Сильвестров

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva и международная мультидисциплинарная платформа Aksenov Family Foundation совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) представляют фильм режиссера Андрея Сильвестрова «Слепок» – кросс-медийное произведение, объединяющее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино.

Премьера состоится 31 марта, после чего фильм поступит в широкий прокат, в том числе будет представлен онлайн. Полная информация, творческая команда, площадки и расписание показов представлены на сайте проекта.

Главный герой фильма «Слепок» — тело человека в многообразии пластических форм. В пространстве классического музея с помощью хореографии переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации. Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнёва.

Команда проекта искала визуальные образы, сопряженные с теми периодами изобразительного искусства, которым посвящены выбранные для фильма залы музея. Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов. Танец рождался в процессе взаимодействия с новой музыкой, пространствами залов, объектами экспозиции и историческим контекстом. Оператор не просто фиксировал происходящее, точка зрения видеографа была вписана в рисунок танца и полностью зависела от хореографии.

К созданию фильма были привлечены хореографы-финалисты конкурса Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva разных лет: Константин Семенов, Андрей Короленко, Анна Щеклеина, Александр Фролов, Лилия Бурдинская и Анна Щеклеина.

Музыкальные произведения, вдохновившие хореографов, написаны современными российскими композиторами Василием Пешковым, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым, Алексеем Ретинским и Дарьей Звездиной. Трое из них — Марк Булошников, Александр Хубеев и Дарья Звездина — лауреаты ежегодной программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.0», направленной на развитие и обновление традиций отечественной композиторской школы, демонстрацию ее лучших достижений в России и за рубежом.

Марина Лошак, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:

«Название фильма отсылает не только к истории музея, который Владимир Иванович Цветаев когда-то задумал как своеобразный «слепок» с величайших достижений мировой культуры. Второй слой названия — глубоко философский, это своеобразное внутреннее путешествие сквозь эпохи и цивилизации. Представленный в фильме танец перетекает из зала в зал, от Древней Греции к Риму, через Средневековье в Ренессанс – это движение даёт новую пластику и новый заряд энергии нашим слепкам, заново открывает душу прошлого. "Слепок" — это важная точка в истории нашего музея, где создаётся археология будущего».







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