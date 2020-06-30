Aksenov Family Foundation запустил программу «Русская музыка 2.0»

© Aksenov Family Foundation

Сегодня, 30 июня, Aksenov Family Foundation объявил о запуске ежегодной программы «Русская музыка 2.0», направленной на развитие и обновление традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию ее лучших достижений в России и за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Aksenov Family Foundation, задача программы — инициировать создание новых музыкальных произведений наиболее заметными российскими композиторами новой волны.

В 2020 году лауреатами программы стали девять композиторов — Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачев, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Марина Полеухина, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев.

Сочинения лауреатов будут созданы в расчете на исполнительские силы ведущих российских коллективов, специализирующихся на репертуаре ХХ–XXI веков, — Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) и ансамбля Questa Musica Филиппа Чижевского.

Мировая премьера этих произведений состоится в конце 2020 года в Москве на минифестивале «Русская музыка 2.0», его подробная программа будет опубликована осенью.

Десятым лауреатом «Русской музыки 2.0» стала Елена Рыкова, однако ее участие переносится на 2021 год: в связи с большой занятостью, в нынешнем году композитор не сможет выполнить выполнить ключевое условие программы — создать новое сочинение для исполнения в Москве в конце 2020 года.

Имена лауреатов, каждый из которых получит денежное вознаграждение за свою работу, определил международный экспертный совет:

обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ» Юлия Бедерова (Россия);

композитор, профессор Гаагской консерватории Яннис Кириакидес (Нидерланды);

директор МАСМ Виктория Коршунова (Россия);

композитор, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Невский (Германия-Россия);

музыкальный и театральный критик Дмитрий Ренанский (Россия);

композитор, профессор Гарвардского университета Хая Черновин (США-Израиль);

дирижер, основатель ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский (Россия).

Дмитрий Аксенов, основатель Aksenov Family Foundation:

«Наш фонд не впервые выходит на музыкальную сцену — мы поддерживаем проекты Теодора Курентзиса и постоянно сотрудничаем с Зальцбургским фестивалем. Мы давно наблюдали за уникальной ситуацией, складывавшейся в последние годы в российской композиторской школе —

сегодня в нашей стране работает несколько десятков выдающихся авторов, принадлежащих разным поколениям, разным стилистическим течениям и эстетическим платформам. При этом в России отсутствует систематическая практика заказа новых сочинений, которая является двигателем композиторского процесса во всем мире. В рамках программы “Русская музыка 2.0” мы хотели бы создать предпосылки к появлению в России экосистемы для новой академической музыки — и одновременно создать оптимальные условия, в которых ее авторы могли бы проявить себя, чтобы затем представить их творчество российской и международной публике».







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