Aksenov Family Foundation запустил программу «Русская музыка 2.0»

Ким. Великий прохожий
Ким Хадеев и белорусский андеграунд30 июня 2020689
Сегодня, 30 июня, Aksenov Family Foundation объявил о запуске ежегодной программы «Русская музыка 2.0», направленной на развитие и обновление традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию ее лучших достижений в России и за рубежом.
Как сообщает пресс-служба Aksenov Family Foundation, задача программы — инициировать создание новых музыкальных произведений наиболее заметными российскими композиторами новой волны.
В 2020 году лауреатами программы стали девять композиторов — Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачев, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Марина Полеухина, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев.
Сочинения лауреатов будут созданы в расчете на исполнительские силы ведущих российских коллективов, специализирующихся на репертуаре ХХ–XXI веков, — Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) и ансамбля Questa Musica Филиппа Чижевского.
Мировая премьера этих произведений состоится в конце 2020 года в Москве на минифестивале «Русская музыка 2.0», его подробная программа будет опубликована осенью.
Десятым лауреатом «Русской музыки 2.0» стала Елена Рыкова, однако ее участие переносится на 2021 год: в связи с большой занятостью, в нынешнем году композитор не сможет выполнить выполнить ключевое условие программы — создать новое сочинение для исполнения в Москве в конце 2020 года.
Имена лауреатов, каждый из которых получит денежное вознаграждение за свою работу, определил международный экспертный совет:
Дмитрий Аксенов, основатель Aksenov Family Foundation:
«Наш фонд не впервые выходит на музыкальную сцену — мы поддерживаем проекты Теодора Курентзиса и постоянно сотрудничаем с Зальцбургским фестивалем. Мы давно наблюдали за уникальной ситуацией, складывавшейся в последние годы в российской композиторской школе —
сегодня в нашей стране работает несколько десятков выдающихся авторов, принадлежащих разным поколениям, разным стилистическим течениям и эстетическим платформам. При этом в России отсутствует систематическая практика заказа новых сочинений, которая является двигателем композиторского процесса во всем мире. В рамках программы “Русская музыка 2.0” мы хотели бы создать предпосылки к появлению в России экосистемы для новой академической музыки — и одновременно создать оптимальные условия, в которых ее авторы могли бы проявить себя, чтобы затем представить их творчество российской и международной публике».
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Ким Хадеев и белорусский андеграунд30 июня 2020689
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