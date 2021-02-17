В Театре на Бронной поставили «Благоволительниц» Литтелла

19 и 20 февраля и 4 и 16 марта Театр на Малой Бронной представит спектакль выпускника ГИТИСа, молодого режиссера и драматурга из Беларуси Микиты Ильинчика «Благоволительницы» по мотивам романа Джонатана Литтелла.

Как сообщает сайт Театра на Малой Бронной, основой для первой в России постановки одного из самых обсуждаемых исторических романов о Второй мировой войне, за который Джонатан Литтелл был удостоен Гран-при Французской академии и Гонкуровской премии, стал эскиз Микиты Ильинчика на творческой лаборатории.

«Почти 1000 страниц текста, архивные документы, мифология — сложнейшее литературное полотно, исследованию которого посвящены целые книги, передано в руки молодого режиссера-дебютанта. Театр на Бронной идет на художественный эксперимент», — говорится в сообщении.

Над спектаклем также работали художник-постановщик Маша Плавинская, видеохудожник Олег Михайлов, художник по костюмам Анна Брауде, художник по свету Юрий Курамшин, хореограф Ксения Попова, композитор Петр Юдкин, исполнительный продюсер Виола Сюткина и помощник режиссера Юлия Любина. В ролях — Дмитрий Цумский, Марина Орел, Владимир Яворский, Мариэтта Цигаль-Полищук, Василиса Перелыгина, Сергей Кизас и другие.

Показы пройдут на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Спектакль «Благоволительницы» рассчитан на небольшое число зрителей, билеты на него продаваться не будут. Попасть на представление можно либо по приглашению, либо заполнив онлайн-анкету.







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