Присуждена премия «Вавилона»

13 февраля был назван первый лауреат новой премии в области русской поэзии. Премию «Вавилона» получила поэтесса Лида Юсупова.

Премию учредили пять основателей поэтического проекта «Вавилон», известной молодежной инициативы 1990-х годов, включавшей одноименный альманах, сетевую библиотеку современной литературы и многое другое. Поэты Станислав Львовский и Вадим Калинин, литературтрегеры Дмитрий Кузьмин и Данила Давыдов, литературовед и культуролог Илья Кукулин заявили о том, что в сегодняшней ситуации, как и во времена создания «Вавилона», следует поддерживать «различие и многообразие живых и развивающихся поэтических языков», а потому заслуживают награды «авторы с наиболее самостоятельной художественной индивидуальностью, выражающие своё время особым неповторимым способом».

Первым таким автором стала Лида Юсупова, русская поэтесса родом из Петрозаводска, живущая в настоящее время в Канаде и в Белизе и выпустившая полгода назад в издательстве «Новое литературное обозрение» свою четвертую книгу стихов «Приговоры», полностью построенную на монтаже фрагментов из приговоров российских судов по делам об убийствах и бытовом насилии. Каждый из пяти членов жюри выступил с собственным похвальным словом лауреату, обосновывающим принятое решение.

По мнению Данилы Давыдова, Юсупова является одной из центральных фигур сразу в двух важных для сегодняшней русской поэзии трендах — документальном письме и феминистской оптике, но в обоих случаях стоит особняком. Станислав Львовский останавливается на той особой работе, которую Юсупова проводит с языком российских бюрократических инстанций, взламывая его изнутри. Илья Кукулин приветствует поэзию Юсуповой как сосредоточенную на вопросах памяти и понимания, Вадим Калинин — как удерживающую жизнелюбие во всех своих проявлениях. Наконец, Дмитрий Кузьмин подчёркивает, что во всех своих очень разных книгах Юсупова на протяжении четверти века сохраняет общее ядро индивидуальной поэтики.

Как сообщалось ранее, основной наградой лауреату станет создание посвященного ему сайта. В то же время, как заявил Дмитрий Кузьмин, лауреату будет выплачена символическая сумма 13 тысяч рублей, что связано с датой 13 февраля — условным днем основания проекта «Вавилон» в 1989 году. Эта дата фигурирует в одном из стихотворений Пауля Целана и оказалась в центре внимания посвященного Целану эссе Жака Деррида, цитата из которого — «Упоминание 13 февраля составляет часть того, что произошло в этот день, только лишь часть», — была когда-то избрана своеобразным девизом проекта.







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