Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году

Как сделать культурный институт и популярное авторское медиа из VK Петербургской филармонии
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211742
В этом году свой первый сезон открыли сразу две российские поэтические премии – премия для молодых поэтов «Цикада» и премия, учрежденная основателями поэтического объединения «Вавилон».
19 января издательство «Русский Гулливер» объявило об учреждении премии «Цикада» для поэтов в возрасте от 16 до 25 лет. «Премия не ставит перед собой задачу поддержать какую-то одну эстетическую конвенцию. Основная цель “Цикады” — обнаружить уникальных поэтов и поэтесс, так или иначе озирающихся на своих предшественников и современников, но ищущих особенный ответ на вызовы эпохи», — сообщает сайт премии.
Отличительной чертой новой премии стало то, что ее жюри полностью составлено из представителей младшего поколения, действующего сегодня на русской литературной сцене: старшему из судей 33 года, младшему — 22. Среди членов жюри молодые поэты: лауреат премии Петербургского центра имени Андрея Белого Дмитрий Гаричев, финалист премии Драгомощенко Георгий Мартиросян, обладательница второго места премии «Лицей» Евгения Ульянкина, главный редактор поэтического веб-журнала «Флаги» Михаил Бордуновский, поэтессы Карина Лукьянова и Катя Сим, также уже известные в профессиональном сообществе. К ним присоединится молодой критик и филолог Алексей Масалов.
Работы на соискание премии «Цикада» принимаются до 15 апреля, лауреат получит 50 тысяч рублей.
13 февраля объявит лауреата другая новая поэтическая награда — премия «Вавилона». Ее учредили основатели поэтического объединения «Вавилон», которое было важнейшей группировкой молодых поэтов 1990-х, издавало ежегодный альманах «Вавилон» и создало одноименный сайт.
«“Вавилон” был и остается, прежде всего, воплощением определённого подхода к поэзии — подхода, согласно которому базовой ценностью является различие и многообразие живых и развивающихся поэтических языков, — говорится в сообщении создателей премии. — В этой системе координат важнее всего авторы с наиболее самостоятельной художественной индивидуальностью, выражающие свое время особым неповторимым способом — хотя и прокладывающие, возможно, новую дорогу для определенного группового движения».
Основным призом лауреату новой премии станут не деньги, а создание его информационного и творческого портрета, состоящего из аналитических статей, стихотворных посвящений, аудиовизуальных интерпретаций и т.д.
Номинации не предусмотрены, создатели премии сразу назовут, кому она достанется. Это решение будут принимать главный редактор журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин, критик и литературовед Илья Кукулин, критик и поэт Данила Давыдов, поэты Вадим Калинин и Станислав Львовский.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:35Семь выставок откроются в Третьяковке
Вчера
16:33В галерее «Беляево» пройдет выставка «Русское стекло»
14:52Спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова покажут в Центре Вознесенского
13:19Умерла Елена Мурина
12:57Альбом фирмы «Мелодия» получил премию ICMA
11:44В Москве возобновляется работа музеев
20 января 2021
18:40Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году
17:07Вышел альбом «Зоопарка» 1988 года
15:48Премии «Лицей», «Большая книга» и «Книгуру» открывают новый сезонВсе новости
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211742
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 2021898
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20211203
Электроника по мотивам романа Ивана Ефремова, блэк-метал на стихи Максимилиана Волошина и другие интересные альбомы из Сибири, которые вы пропустили в 2020-м20 января 20211419
Михаил Либкин поговорил с Еленой Макаровой, автором романа «Путеводитель потерянных»20 января 20211758
Ксения Голубович о книге переводов Ольги Седаковой «Четыре поэта»19 января 20212293
Рассказывает экомаркетолог и копирайтер Мария Быстрова19 января 20211449
«Фаза зеркала» Семена Александровского и Аси Волошиной19 января 20211587
Наталия Ростова поговорила с экспертом из Вашингтона Джином Полисински18 января 20212232
Туфан Имамутдинов и Елена Ковальская — о том, как устроен казанский MOÑ18 января 20211936
Музыка под снегом и фисгармония в зимнем лесу: премьера лайв-видео немецкого композитора-неоклассика18 января 20212074
Глава из книги Василия Успенского «Линия Рафаэля. 1520–2020»18 января 20212438