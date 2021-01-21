Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году

Эдвард Джон Пойнтер. Эрато, муза поэзии. 1870 (фрагмент) © Bridgeman Images

В этом году свой первый сезон открыли сразу две российские поэтические премии – премия для молодых поэтов «Цикада» и премия, учрежденная основателями поэтического объединения «Вавилон».

19 января издательство «Русский Гулливер» объявило об учреждении премии «Цикада» для поэтов в возрасте от 16 до 25 лет. «Премия не ставит перед собой задачу поддержать какую-то одну эстетическую конвенцию. Основная цель “Цикады” — обнаружить уникальных поэтов и поэтесс, так или иначе озирающихся на своих предшественников и современников, но ищущих особенный ответ на вызовы эпохи», — сообщает сайт премии.

Отличительной чертой новой премии стало то, что ее жюри полностью составлено из представителей младшего поколения, действующего сегодня на русской литературной сцене: старшему из судей 33 года, младшему — 22. Среди членов жюри молодые поэты: лауреат премии Петербургского центра имени Андрея Белого Дмитрий Гаричев, финалист премии Драгомощенко Георгий Мартиросян, обладательница второго места премии «Лицей» Евгения Ульянкина, главный редактор поэтического веб-журнала «Флаги» Михаил Бордуновский, поэтессы Карина Лукьянова и Катя Сим, также уже известные в профессиональном сообществе. К ним присоединится молодой критик и филолог Алексей Масалов.

Работы на соискание премии «Цикада» принимаются до 15 апреля, лауреат получит 50 тысяч рублей.

13 февраля объявит лауреата другая новая поэтическая награда — премия «Вавилона». Ее учредили основатели поэтического объединения «Вавилон», которое было важнейшей группировкой молодых поэтов 1990-х, издавало ежегодный альманах «Вавилон» и создало одноименный сайт.

«“Вавилон” был и остается, прежде всего, воплощением определённого подхода к поэзии — подхода, согласно которому базовой ценностью является различие и многообразие живых и развивающихся поэтических языков, — говорится в сообщении создателей премии. — В этой системе координат важнее всего авторы с наиболее самостоятельной художественной индивидуальностью, выражающие свое время особым неповторимым способом — хотя и прокладывающие, возможно, новую дорогу для определенного группового движения».

Основным призом лауреату новой премии станут не деньги, а создание его информационного и творческого портрета, состоящего из аналитических статей, стихотворных посвящений, аудиовизуальных интерпретаций и т.д.

Номинации не предусмотрены, создатели премии сразу назовут, кому она достанется. Это решение будут принимать главный редактор журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин, критик и литературовед Илья Кукулин, критик и поэт Данила Давыдов, поэты Вадим Калинин и Станислав Львовский.







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