Российские фильмы покажут на Берлинале

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9 февраля организаторы 71-го Берлинского международного кинофестиваля объявили фильмы программ Forum и Berlinale Shorts. Среди них работы российских режиссеров Юлдус Бахтиозиной и Саши Свирского.
Об этом сообщает сайт Берлинале.
В программу Forum отобраны 17 фильмов из 16 стран. Россию в ней представляет режиссерский дебют фотографа и художницы Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» — история о продавщице рыбного магазина, которая попадает в сказочный мир, погрязший в бюрократии.
Прошлым летом этот фильм участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». До 17 февраля в фойе киностудии «Ленфильм» проходит выставка работ Юлдус Бахтиозиной по мотивам русских сказок.
Анимационный фильм Саши Свирского «Вадим на прогулке» и еще 19 работ кинематографистов из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Панамы, Португалии, Сингапура, США, Франции и Швейцарии вошли в программу Berlinale Shorts.
В этом году Берлинский кинофестиваль проводится в два этапа, напоминает «Профисинема». С 1 по 5 марта состоятся индустриальные мероприятия, тогда же жюри выберет обладателей наград Берлинале в категории короткометражного кино. На 9–20 июня запланирована программа Summer Special, которая включает в себя живые кинопоказы и церемонию награждения.
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