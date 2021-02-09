Кирилл Серебренников покинет «Гоголь-центр» 25 февраля

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Сегодня, 9 февраля, художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников получил из департамента культуры Москвы уведомление о том, что с ним не будет продлен контракт действие которого заканчивается 25 февраля.
Скан документа Кирилл Серебренников опубликовал в своем инстаграме.
Он сопроводил публикацию следующим комментарием:
«Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь».
Как сообщают «Московские новости», в департаменте культуры уже подписан приказ о назначении с 26 февраля художественным руководителем «Гоголь-центра» Алексея Аграновича.
О том, что департамент культуры Москвы не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, 3 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Это известие вызвало резонанс в театральном сообществе, Ассоциация театральных критиков обратилась к руководителю департамента Александру Кибовскому с просьбой продлить контракт с Кириллом Серебренниковым.
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