Театральные критики выступили в поддержку «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова

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7 февраля Ассоциация театральных критиков (АТК) обратилась с открытым письмом к главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором попросили его продлить контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым.
Письмо опубликовано на сайте АТК. COLTA.RU приводит его полностью.
Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента культуры города Москвы Кибовскому А.В.
Уважаемый Александр Владимирович!
В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора Департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя («Гоголь-центр») сообщество российских театральных критиков просит Вас вновь предложить К.С. Серебренникову руководство театром.
Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление «Гоголь-центра». Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра.
В «Гоголь-центре» сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но прежде всего это авторский театр. «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, «Современником» Ефремова и «Таганкой» Любимова, «Ленкомом» Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства — без Анатолия Васильева).
В 2021 году «Гоголь-центр» Серебренникова не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией — например, в тот момент, когда мы пишем это письмо, объявлены творческие планы театра на 2021 год и проданы все билеты до весны.
«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем “Гоголь-центра” и рассчитываем на Ваше содействие в этом вопросе.
Принято на общем собрании Ассоциация театральных критиков (АТК). Москва, 7 февраля 2021 года
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