Обращение российской общественности: Освободить задержанных на акциях протеста

© Olya Avilonova / Facebook

Более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей, общественных деятелей подписали обращение, в котором призвали гарантировать гражданам России право мирных собраний, отпустить всех задержанных на акциях протеста последних недель и прекратить репрессии в отношении протестующих.

Обращение «К гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям» опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Среди тех, кто подписал обращение, актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и Фонда Династия Дмитрий Зимин.

В документе, в частности, говорится: «Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы».

«Даже в рамках действующих законов (не вполне соответствующих Российской Конституции) жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню "общественной опасности" протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции», — отмечают авторы обращения.

Они призывают «людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка».







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