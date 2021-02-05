В Москве покажут итальянские хиты Венецианского кинофестиваля

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C 24 по 28 февраля в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» пройдет 12-й ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву», на котором будут представлены лучшие итальянские фильмы из программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Как сообщает сайт «Каро.Арт», фильмом открытия станет фильм режиссера Даниэле Лукетти «Порочная связь» (Lacci), снятый по мотивам одноименного романа Доменико Старноне. Это классическая драма о семейном кризисе, насыщенная бытовым психологизмом.
Семейная тема продолжается и в других фильмах фестиваля: «Сестры Макалузо» (Le sorelle Macaluso, реж. Эмма Данте) поднимает проблему разрушительной силы времени, а картина в жанре coming-of-age «Наш отец» (Padrenostro, реж.
Клаудио Ноче) рассказывает о непростом времени 1970-х годов в итальянской истории на примере личной трагедии главного героя.
Медитативная драма «Ассандира» (Assandira, реж. Сальваторе Мереу) о пожаре на ферме в лесах Сардинии отражает ощущение фрустрации от перемен, происходящих в регионе с приходом туристического бума. Мистическая история о навязанной встрече с прошлым «Отпусти меня» (Lasciami andare, реж. Стефано Мордини) затрагивает тему вечного возвращения памяти.
Также в программе фестиваля «Из Венеции в Москву» три документальных фильма: «Правда о "Сладкой жизни"» (La verità su La dolce vita, реж. Джузеппе Педерсоли) о процессе создания одного из величайших фильмов в истории, душевный портрет-концерт живой иконы итальянской музыки «Паоло Конте» (Paolo Conte, via con me, реж. Джорджо Верделли) и метафоричный дневник из самого сердца карантинной Венеции «Молекулы» (Molecole, реж. Андреа Сегре).
Фестиваль организует Итальянский институт культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве
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