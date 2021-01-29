В российский прокат выходит фильм-призер Венецианского фестиваля

11 февраля дистрибьюторская компания «ПилотКино» выпускает на экраны российских кинотеатров фильм Клаудио Ноче «Наш отец», получивший кубок Вольпи 77-го Венецианского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Пьерфранческо Фавино).

Как сообщает пресс-служба «ПилотКино», премьера фильма состоится 7 февраля в московском кинотеатре «Октябрь».

Сюжет картины «Наш отец» основан на реальных событиях из жизни режиссера Клаудио Ноче. Это история двух мальчиков, Валерио и Кристиана, и одного лета, которое подарило им два важных открытия: ужасное — о жестокости взрослых, прекрасное — о силе дружбы.

На Венецианском кинофестивале 2020 года за роль в «Нашем отце» актера Пьерфранческо Фавино («Предатель», «Лучшие годы», «Сатурн в противофазе») наградили кубком Вольпи, фильм был номинирован на «Золотого льва» и «Серебряного льва».

«Наш отец» (Padrenostro, Италия, 2020)

Режиссер: Клаудио Ноче

Авторы сценария: Энрико Ауденино, Клаудио Ноче

Оператор: Микеле Д’Аттаназио

Композиторы: Маттиа Каррателло, Стефано Ратчев

Возрастное ограничение: 12+

В ролях: Пьерфранческо Фавино, Барбара Ронки, Маттиа Гарачи, Франческо Геги, Марио Пупелла



Синопсис: Рим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают на море в Калабрии. Валерио 10 лет и, кажется, у него прекрасное детство. Но привычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается покушение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом всегда оказывается рядом.





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