Спецпоказ фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» пройдет в «Пионере»

© «Пионер»

9 февраля в московском кинотеатре «Пионер» будет показана драма «Северный ветер» – новый фильм Ренаты Литвиновой, которая примет участие в обсуждении картины после показа.

Начало в 19:10. Билеты продаются на сайте кинотеатра «Пионер».

После сеанса куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит фильм с Ренатой Литвиновой и актерами Никитой Кукушкиным, Кириллом Трубецким и Софьей Эрнст.

Темы обсуждения:

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«Северный ветер» рассказывает о влиятельном матриархальном клане, правившем на территории Северных полей. «Но в один миг все изменилось и начался хаос», — говорится в описании фильма.

Рената Литвинова не только выступила режиссером и сценаристом фильма, но и исполнила одну из главных ролей. Музыку написала Земфира, костюмы создала Надежда Васильева. В картине также снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.

«Северный ветер» участвует в конкурсной программе Big Screen Competition 50-го Международного Роттердамского кинофестиваля. Уже в этом месяце фильм выйдет в российский прокат.







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