В Роттердаме пройдет премьера нового фильма Ренаты Литвиновой

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3 февраля на 50-м Международном Роттердамском кинофестиваля состоится мировая премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Об этом Рената Литвинова рассказала на первом показе в Москве, передает ТАСС. «Я хочу со всей любовью представить вам наш "Северный ветер", — сказала она. — На мой взгляд, там есть замечательные актерские работы, выдающаяся работа оператора Олега Лукичева».

В фильме снялись сама Рената Литвинова, а также Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.

Музыку написала Земфира Рамазанова. Премьера песни и клипа «Злой человек», которая звучит в фильме, состоялась сегодня на YouTube-канале Земфиры.

«Северный ветер» рассказывает о влиятельном матриархальном клане, правившем на территории Северных полей. «Но в один миг все изменилось и начался хаос», — говорится в описании фильма.

В широкий российский прокат картина Ренаты Литвиновой выходит 6 февраля. На Роттердамском кинофестивале, который в этом году проходит с 1 по 7 февраля, она будет представлена в конкурсной секции Big Screen Competition, в которой с ней будут соревноваться еще 14 фильмов из разных стран. Фильм-победитель секции, которого выберет по итогам голосования зрительское жюри из пяти человек, получит поддержку в прокате на территории Нидерландов.

В главной конкурсной секции Роттердамского кинофестиваля, Tiger Competition в этом году участвуют 16 картин, созданных кинематографистами из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Доминиканской Республики, Катара, Китая, Косово, Индии, Испании, Ливана, Северной Македонии, Нидерландов, Норвегии, Пуэрто-Рико, Сербии, США, Тайланда, Туниса, Франции и Швейцарии.







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