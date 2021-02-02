В Роттердаме пройдет премьера нового фильма Ренаты Литвиновой

Турист откуда-то извне
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3 февраля на 50-м Международном Роттердамском кинофестиваля состоится мировая премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
Об этом Рената Литвинова рассказала на первом показе в Москве, передает ТАСС. «Я хочу со всей любовью представить вам наш "Северный ветер", — сказала она. — На мой взгляд, там есть замечательные актерские работы, выдающаяся работа оператора Олега Лукичева».
В фильме снялись сама Рената Литвинова, а также Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.
Музыку написала Земфира Рамазанова. Премьера песни и клипа «Злой человек», которая звучит в фильме, состоялась сегодня на YouTube-канале Земфиры.
«Северный ветер» рассказывает о влиятельном матриархальном клане, правившем на территории Северных полей. «Но в один миг все изменилось и начался хаос», — говорится в описании фильма.
В широкий российский прокат картина Ренаты Литвиновой выходит 6 февраля. На Роттердамском кинофестивале, который в этом году проходит с 1 по 7 февраля, она будет представлена в конкурсной секции Big Screen Competition, в которой с ней будут соревноваться еще 14 фильмов из разных стран. Фильм-победитель секции, которого выберет по итогам голосования зрительское жюри из пяти человек, получит поддержку в прокате на территории Нидерландов.
В главной конкурсной секции Роттердамского кинофестиваля, Tiger Competition в этом году участвуют 16 картин, созданных кинематографистами из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Доминиканской Республики, Катара, Китая, Косово, Индии, Испании, Ливана, Северной Македонии, Нидерландов, Норвегии, Пуэрто-Рико, Сербии, США, Тайланда, Туниса, Франции и Швейцарии.
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