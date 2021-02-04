Арестован главный редактор «Медиазоны»

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Сегодня, 3 февраля, Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова.
Как сообщает «Медиазона», судья Александр Меркулов признал Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за ретвита с указанием времени начала акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. В удовлетворении большинства ходатайств защите было отказано.
27 января в квартире матери Смирнова прошел обыск, был изъят жесткий диск и несколько книг. 30 января Смирнова задержала полиция, когда он вышел на прогулку с сыном. Продержав до вечера в ОВД, его отпустили под обязательство явиться в суд.
Освободить главреда «Медиазоны» потребовали телеканал «Дождь», издания «Медуза», «Холод», The Bell, «Такие дела», «Свободные медиа», «Новая газета», «Сноб», «МБХ медиа», «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы в Петербурге», «Ротонда», «Адвокатская улица», ROMB, It's My City. В поддержку Смирнова также выступили Профсоюз журналистов, проект «Роскомсвобода» и телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
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