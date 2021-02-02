ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово»: Против атаки на гражданское общество и свободу слова

© Матвей Тутынин / RFE/RL

Сегодня, 2 февраля, литераторы и журналисты из объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» распространили заявление, в котором выразили решительный протест против очередной атаки на гражданское общество и свободу слова.

COLTA.RU приводит заявление полностью:





31 января по всей стране прошли массовые шествия. В них участвовали люди разных поколений, взглядов и политических симпатий. И те, кто вышел прежде всего за Навального лично, и те, кто вышел прежде всего против беззакония и произвола. Этих людей — при всём различии их позиций — объединяет единый гражданский порыв: они хотят сохранить собственное достоинство, они хотят жить и растить детей в правовом государстве, в справедливой стране, где главная ценность — человек. На этом основана современная, а не отсталая и архаичная политика, на этом стоит живое развивающееся общество. Протест был принципиально мирным, основанным на отказе от насилия — как практики и как принципа.

Однако ответом власти стали перекрытые города и жестокие силовые задержания, нарушающие конституционные нормы. В отделения забирали даже тех, кто вообще не выходил в тот день на улицу. Педагога, основателя Европейской гимназии Ирину Боганцеву увезли прямо из дома. На выходе из подъезда был задержан 72-летний ученый-химик с мировым именем, Вячеслав Львов. Петербургский киновед, д-р искусствоведения Анжелика Артюх получила в Москве 15 суток ареста за «препятствование движению транспорта». Это лишь несколько известных имен уважаемых в обществе людей. Но задержано около 5500 человек по всей стране: над нашими соотечественниками издеваются в ОВД, их бьют, им отказывают в медицинской помощи. Власть объявила войну собственному народу.

Остро в этой ситуации стоит вопрос о статусе прессы. Более девяноста наших коллег-журналистов, имевших при себе удостоверения и редакционные задания, также были задержаны, среди них: член ПЭН-Москва Сергей Пархоменко; журналист Олег Пшеничный, получивший в итоге восемь суток ареста; избитый электрошокером и севший на десять суток фотокорреспондент Иван Клейменов. Даже член СПЧ при президенте, историк и журналист Николай Сванидзе оказался в автозаке. Представителям медиа 31 января не давали выполнять их профессиональный долг, а теперь власть грозит миллионными штрафами тем, кто будет сообщать о численности протестующих, не совпадающей с официальными данными.

Всё это свидетельство агрессии и страха — агрессии против мирного народа и страха перед теми, кто пытается донести до людей правду о происходящем.

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» заявляют решительный протест против очередной атаки на гражданское общество и свободу слова.



Марина Адамович, журналист, редактор

Надежда Ажгихина, журналист

Николай Александров, журналист

Александр Архангельский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Ирина Балахонова, издатель

Дмитрий Бавильский, писатель, критик

Екатерина Барабаш, журналист

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Марина Бородицкая, писатель.

Алла Боссарт, писатель

Марина Бувайло, писатель

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт

Алина Витухновская, поэт

Марина Вишневецкая, писатель

Лилия Газизова, поэт

Сергей Гандлевский, поэт

Алиса Ганиева, писатель

Александр Гельман, драматург

Александр Генис, писатель

Кристина Горелик, журналист

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Юлий Гуголев, поэт

Наталья Демина, журналист

Виталий Диксон, писатель

Денис Драгунский, писатель

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Виктор Есипов, литературовед, поэт

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Андрей Збарский, редактор, издатель

Игорь Зотов, писатель

Наталья Иванова, писатель

Игорь Иртеньев, поэт

Геннадий Калашников, поэт

Нина Катерли, писатель

Наталья Ключарева, писатель, поэт

Ирина Кравцова, редактор

Геннадий Красухин, литературовед

Майя Кучерская, писатель

Ксения Ларина, журналист

Олег Лекманов, писатель, литературовед

Александр Ливергант, переводчик

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Виктор Матизен, кинокритик

Лариса Миллер, поэт

Владимир Мощенко, писатель

Антон Нечаев, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Лев Оборин, поэт, журналист

Максим Осипов, писатель

Григорий Пасько, журналист

Дмитрий Петров, журналист

Григорий Петухов, поэт

Андрей Плахов, киновед

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Павел Полян (Нерлер), историк, литературовед

Алеша Прокопьев, поэт

Лев Рубинштейн, поэт, эссеист

Мария Рыбакова, писатель

Зоя Светова, журналист

Вячеслав Середа, переводчик

Алексей Слаповский, писатель

Борис Соколов, историк, журналист

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Сурат, филолог

Ирина Стаф, переводчик

Дмитрий Стахов, писатель

Лев Тимофеев, писатель

Татьяна Тульчинская, переводчик

Людмила Улицкая, писатель

Мария Фаликман, поэт, переводчик

Елена Фанайлова, поэт

Наталья Чепик, сценарист

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Татьяна Щербина, писатель

Елена Якович, режиссер

Сергей Яковлев, писатель

Виктор Ярошенко, публицист

К заявлению присоединились:

Михаил Айзенберг, поэт, эссеист

Надежда Беленькая, переводчик

Ирина Лукьянова, журналист, писатель, учитель

Сергей Костырко, писатель

Алексей Моторов, писатель

Николай Олейников, писатель, учитель

Наталья Тумашкова, психолог

Алексей Федотов, инженер

Михаил Шишкин, писатель







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