Ученые призвали остановить конфронтацию и начать диалог

Турист откуда-то извне
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Сегодня, 1 февраля, 78 ученых из России, Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, США, Франции и Южной Кореи выступили с обращением «Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу».
Обращение опубликовано газетой «Троицкий вариант — Наука». Среди тех, кто его подписал, Андрей Гейм, Михаил Гельфанд, Сергей Гуриев, Владимир Захаров, Андрей Зорин, Аскольд Иванчик, Евгений Кунин, Константин Новоселов, Роальд Сагдеев, Константин Сонин, Александр Эткинд.
Обращение начинается словами: «Мировое сообщество столкнулось со множеством глобальных проблем и противоречий, которые усилились на фоне пандемии коронавируса. На этом же фоне развиваются крайне тревожные и опасные события в России, негативно сказывающиеся как на состоянии общества, так и на отношениях страны с международным сообществом. Эти события включают отравление и арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усилению конфронтации России с другими странами».
Документ разделен на три части. Первая часть озаглавлена «Недопустимость применения химического оружия, необходимость расследования отравления Алексея Навального, а также прекращение политического преследования его и его сторонников».
Вторая часть посвящена соблюдению прав граждан РФ на мирное собрание и необходимости диалога между властью и обществом. Авторы обращения выражают возмущение фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов и призывают российскую власть к честному диалогу со всем обществом.
«Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов», — говорится в документе.
Третью часть своего обращения ученые завершают призывом использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами.
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