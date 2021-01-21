Объявлены финалисты фестиваля New/Open

Как сделать культурный институт и популярное авторское медиа из VK Петербургской филармонии
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211731
Организаторы шоукейс-фестиваля New/Open объявили имена 50 финалистов, которые выступят в Ельцин Центре в Екатеринбурге с 12 по 14 февраля.
Список участников New/Open опубликован на сайте фестиваля. Это музыканты из 15 городов России: Архангельска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Петербурга, Тамбова, Тулы, Ульяновска и Уфы.
Они были отобраны по итогам конкурса творческих проектов, представленных российскими музыкантами в возрасте от 18 до 35 лет. Каждую заявку оценивали не менее четырех экспертов: прослушивался музыкальный материал, проверялась актуальность и реалистичность поданного проекта. Экспертами первичного отбора выступили 40 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры.
Финалисты смогут побороться за грантовые средства на организацию тура или перформанса с декорациями, запись сингла или альбома, съемки клипа и многое другое. Общий грантовый фонд фестиваля составляет 4 млн рублей, а каждый проект претендует на грант до 500 тысяч рублей. Победителем станет каждая шестая группа.
Во время фестиваля New/Open зрители смогут бесплатно прослушать программу лектория, участвовать в спиддейтинге (быстрых личных встречах) с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы, выступления финалистов и поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем.
Фестиваль будет бесплатным, за исключением двух концертов хедлайнеров: 13 февраля на фестивале выступит группа Shortparis, 14 февраля — Леван Горозия. Купить билеты на эти концерты и получить подробную информацию о фестивале New/Open можно
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:35Семь выставок откроются в Третьяковке
Вчера
16:33В галерее «Беляево» пройдет выставка «Русское стекло»
14:52Спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова покажут в Центре Вознесенского
13:19Умерла Елена Мурина
12:57Альбом фирмы «Мелодия» получил премию ICMA
11:44В Москве возобновляется работа музеев
20 января 2021
18:40Две новые поэтические премии появятся в России в 2021 году
17:07Вышел альбом «Зоопарка» 1988 года
15:48Премии «Лицей», «Большая книга» и «Книгуру» открывают новый сезонВсе новости
Эдуард Карякин: «У меня была затея: я хотел понять природу всех сфер духа — от религии до искусства»21 января 20211731
«Фрагменты женщины» Корнеля Мундруцо — плохое кино с хорошими намерениями21 января 2021896
Анна Борисова о выставке Владимира Карташова20 января 20211198
Электроника по мотивам романа Ивана Ефремова, блэк-метал на стихи Максимилиана Волошина и другие интересные альбомы из Сибири, которые вы пропустили в 2020-м20 января 20211415
Михаил Либкин поговорил с Еленой Макаровой, автором романа «Путеводитель потерянных»20 января 20211754
Ксения Голубович о книге переводов Ольги Седаковой «Четыре поэта»19 января 20212289
Рассказывает экомаркетолог и копирайтер Мария Быстрова19 января 20211446
«Фаза зеркала» Семена Александровского и Аси Волошиной19 января 20211585
Наталия Ростова поговорила с экспертом из Вашингтона Джином Полисински18 января 20212231
Туфан Имамутдинов и Елена Ковальская — о том, как устроен казанский MOÑ18 января 20211934
Музыка под снегом и фисгармония в зимнем лесу: премьера лайв-видео немецкого композитора-неоклассика18 января 20212073
Глава из книги Василия Успенского «Линия Рафаэля. 1520–2020»18 января 20212438