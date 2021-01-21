Объявлены финалисты фестиваля New/Open

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Организаторы шоукейс-фестиваля New/Open объявили имена 50 финалистов, которые выступят в Ельцин Центре в Екатеринбурге с 12 по 14 февраля.

Список участников New/Open опубликован на сайте фестиваля. Это музыканты из 15 городов России: Архангельска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Петербурга, Тамбова, Тулы, Ульяновска и Уфы.

Они были отобраны по итогам конкурса творческих проектов, представленных российскими музыкантами в возрасте от 18 до 35 лет. Каждую заявку оценивали не менее четырех экспертов: прослушивался музыкальный материал, проверялась актуальность и реалистичность поданного проекта. Экспертами первичного отбора выступили 40 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры.

Финалисты смогут побороться за грантовые средства на организацию тура или перформанса с декорациями, запись сингла или альбома, съемки клипа и многое другое. Общий грантовый фонд фестиваля составляет 4 млн рублей, а каждый проект претендует на грант до 500 тысяч рублей. Победителем станет каждая шестая группа.

Во время фестиваля New/Open зрители смогут бесплатно прослушать программу лектория, участвовать в спиддейтинге (быстрых личных встречах) с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы, выступления финалистов и поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем.

Фестиваль будет бесплатным, за исключением двух концертов хедлайнеров: 13 февраля на фестивале выступит группа Shortparis, 14 февраля — Леван Горозия. Купить билеты на эти концерты и получить подробную информацию о фестивале New/Open можно

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов







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