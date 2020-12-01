Музыкальный фестиваль New/Open принимает заявки

До границ
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До 19 декабря открыт прием заявок от российских музыкантов на участие в шоукейс-фестивале New/Open, который пройдет с 12 по 14 февраля 2021 года в Ельцин Центре в Екатеринбурге.
Как сообщают организаторы New/Open, на поддержку своих проектов 12 участников фестиваля получат гранты на общую сумму 4 млн рублей, каждый коллектив может претендовать на сумму до 500 тысяч рублей. Дополнительными призами станут приглашение групп на фестиваль, подписание контракта с музыкальным лейблом, поддержка от стриминговых сервисов, бюджет на продвижение и финансирование проекта.
Заявки принимаются на сайте фестиваля New/Open. Соискателями грантов могут стать музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России, которым необходимы средства на реализацию своего творческого проекта (съемки видеоклипа, запись музыкального альбома, организация концерта, участие в образовательной программе или в музыкальном фестивале).
Победителей определит экспертный совет из профессионалов музыкальной индустрии. Помимо оценки музыкальных проектов они прочитают лекции и примут участие в спид-дейтинге — серии быстрых встреч экспертов и музыкантов, на которых они смогут дать совет, обменяться контактами с артистами или взять демо-запись для прослушивания.
На сайте фестиваля и в официальных сообществах в социальных сетях уже сейчас доступен онлайн-курс. Это цикл видео о том, как грамотно заполнить заявку на фестиваль, как запустить проект молодого артиста, зачем нужен цифровой маркетинг для музыкантов, какие учитывать особенности работы с лейблами или дистрибьюторами и как произвести впечатление на экспертов во время презентации проектов.
Среди лекторов курса исполнительный продюсер MTV Россия, музыкальный менеджер Олеся Петроченкова, фандрайзер проектов Ural Music Night и New/Open Екатерина Шубенко и руководитель проекта New/Open, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталия Шмелькова.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, онлайн-курс разработан при грантовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Общее дело» программы «Эффективная филантропия»
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