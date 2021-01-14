Shortparis и Леван Горозия выступят на шоукейсе в Екатеринбурге

Обсценный Мандельштам
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С 12 по 14 февраля в Ельцин Центре в Екатеринбурге пройдет музыкальный шоукейс-фестиваль актуальной музыки New/Open. Его хедлайнерами станут Shortparis и Леван Горозия.
Shortparis выступят 13 февраля, Леван Горозия — 14 февраля. В отличие от всех остальных событий New/Open Showcase Festival концерты хедлайнеров будут платными, билеты стоимостью 1000 рублей продаются на сайте фестиваля.
Гости New/Open Showcase Festival смогут бесплатно прослушать программу лектория, принять участие в спиддейтинге (быстрых личных встречах) с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы, выступления финалистов и поддержать перспективных музыкантов.
Заявки на участие в фестивале поступили от 470 групп и сольных исполнителей из Нижнего Новгорода, Владивостока, Калининграда, Воркуты, Краснодара, Севастополя, Архангельска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Ижевска, Петербурга, Москвы, Перми, Нижнего Тагила, Кемерово и Ульяновска.
В своих проектах участники могли запросить грантовые средства на организацию тура или перформанса с декорациями, запись сингла или альбома, съемки клипа и многое другое. Общий грантовый фонд фестиваля составляет 4 млн рублей, каждый проект претендует на грант до 500 тысяч рублей.
Сейчас идет процесс отбора 50 финалистов, которые будут выступать на фестивале New/Open. Каждую заявку рассматривают не менее трех экспертов: оценивается музыкальный материал, актуальность и реалистичность поданного проекта для музыкантов. Экспертами первичного отбора выступают 40 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры. Результаты отбора будут объявлены 19 января.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов
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